Les importations massives de poulets ukrainiens inquiètent les éleveurs français

La décision avait été prise afin de soutenir l'économie ukrainienne, fortement impactée par l'invasion russe. En mai 2022, l'Union européenne avait suspendu les droits de douane avec l'Ukraine. Parmi les produits agricoles importés, figurait la volaille, et en particulier le poulet ukrainien, rendu ainsi encore plus compétitif et qui afflue encore aujourd'hui en France. Mais désormais, les éleveurs français de volailles s'insurgent contre ce qu'ils estiment être un "déferlement" de poulets ukrainiens sur le marché tricolore.

La filière française déplore en effet une concurrence à bas coûts, alors que l'accord commercial entre l'Union européenne et l'Ukraine a été renouvelé en juin pour un an supplémentaire. Dans un rapport, l'interprofession Anvol, qui réunit 20 organisations représentatives de l'ensemble des maillons de la filière de la volaille de chair, souligne que les volumes de viande de poulet qui arrivent directement d'Ukraine ont augmenté de 75 % sur six mois.