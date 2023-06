Ukraine : les mines, nouvelle menace silencieuse après la destruction du barrage de Kakhovka

Après la destruction du barrage de Kakhovka mardi, les dangers se multiplient de toutes parts pour les habitants de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Crise humanitaire, danger environnemental, risque nucléaire à la centrale de Zaporijia, inquiétudes sanitaires face à une possible épidémie de choléra... Mais aussi désormais des risques liés aux engins explosifs qui auraient été déployés pour démolir l'infrastructure. Les civils se retrouvent "exposés au danger des mines et des engins non explosés ou abandonnés après l'explosion" du barrage, met en garde Handicap International dans un communiqué vendredi.

"Au-delà de la catastrophe environnementale que cet accident représente, de nombreuses mines et des engins non explosés ou abandonnés, massivement présents dans le pays, ont été déplacés par le passage de l’eau", pointe l'organisation, signalant que ces "engins explosifs" peuvent avoir dérivé jusqu'aux habitations et être entrés au cœur des villes et des villages. "Un danger supplémentaire pour la population civile qui se déplace et les travailleurs humanitaires qui leur viennent en aide", déplore-t-elle, à l'heure où les opérations d'évacuation sont déjà ébranlées par des bombardements, notamment à Kherson.