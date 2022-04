Guerre en Ukraine : les prix alimentaires mondiaux à un niveau "jamais enregistré"

Cette augmentation est principalement imputable aux céréales, rapporte l'organisation. Le mois dernier, l'indice FAO (qui mesure les variations de prix des principaux produits agricoles) a "enregistré une hausse de 17,1% par rapport à février, sous l'effet de fortes hausses des prix du blé et de toutes les céréales secondaires", souligne l'agence des Nations unies. Et pour cause, une grosse partie de la production mondiale de blé, du maïs et de l'orge est restée bloquée en Russie et en Ukraine en raison de la guerre. Car ces deux greniers de l'Europe représentent, à eux seuls, près de 30 % des exportations mondiales de blé et 20% de celles de maïs, ces trois dernières années.