Les promesses d’aides à l’Ukraine au plus bas depuis le début de la guerre

D’après un institut allemand, l’aide promise à Kiev a baissé de près de 90% ces derniers mois, par rapport à 2022. Cela s’explique par un désengagement européen et américain, qui plonge l’Ukraine dans l’incertitude.

Les nouvelles promesses d'aide occidentale n'ont jamais été aussi faibles. Elles sont au plus bas depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, selon une étude du Kiel Institute. En effet, du mois d'août 2023 au mois d’octobre, l'aide engagée pour appuyer l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie a atteint une "baisse de près de 90 % par rapport à la même période en 2022", souligne cet institut allemand de réflexion sur l'économie mondiale. Dans le détail, "la valeur des nouveaux programmes s’élevant à seulement 2,11 milliards d’euros, soit une baisse de 87 % par rapport à la même période de 2022 et le montant le plus bas depuis janvier 2022".

Une aide américaine en baisse

L'inquiétude est de mise concernant les moyens de l'Ukraine pour continuer à combattre l'envahisseur russe. En effet, le pays "s’appuie désormais de plus en plus sur un noyau de donateurs tels que les États-Unis, l’Allemagne et les pays nordiques et d’Europe de l’Est" et "les perspectives sont incertaines, puisque le plus grand engagement d’aide en attente – de la part de l’Union européenne – n’a pas été finalement approuvé et que l’aide des États-Unis est en baisse". De plus, le Congrès américain vient juste de retenir une nouvelle aide sur fond de désaccords politiques internes. En effet, les élus républicains ont bloqué une enveloppe de 106 milliards de dollars, comprenant un soutien financier aux Ukrainiens, mais aussi aux Israéliens.

Désormais, les programmes pluriannuels annoncés par plusieurs pays européens "représentent désormais la majorité de l’aide effectivement fournie", selon l’étude. C’est le cas du Danemark, de l’Allemagne et de la Norvège, qui "ont respectivement fourni 1,2 milliard d’euros, 1 milliard d’euros et 662 millions d’euros d’assistance militaire au cours des trois derniers mois dans le cadre de leurs programmes pluriannuels précédemment engagés". Ainsi, l’Allemagne est aujourd'hui le plus gros soutien européen, d’après son ministère de la Défense. Et l’armée allemande n’est pas à court de munitions à cause du soutien qu’elle apporte à Kiev, contrairement à ce qu'affirmait une rumeur prorusse.

C’est dans ce contexte difficile que Volodymyr Zelensky a insisté auprès des puissances du G7, à l’occasion d’une réunion en visioconférence, les prévenant que le président russe comptait sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine pour gagner la guerre.