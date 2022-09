Ukraine : les référendums sont "purement démocratiques", défend le porte-parole de l'ambassade russe sur LCI

On en sait un peu plus sur le récent coup de force de Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Si le but officiel du Kremlin est toujours la "démilitarisation et la dénazification" de son voisin ukrainien, la Russie se concentre actuellement sur un "objectif principal : sécuriser les territoires qui se trouvent sous son contrôle, car des référendums vont être organisés à partir de demain", explique Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, ce jeudi 22 septembre sur le plateau de LCI.

Mardi, les autorités de quatre territoires ukrainiens, dans les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk et les territoires occupés de Kherson et Zaporijia, dans le sud, ont annoncé la tenue de "référendums" d'annexion, du 23 au 27 septembre. Une décision prise en pleine contre-offensive ukrainienne, qui pourrait servir la suite de "l'opération spéciale" de Vladimir Poutine contre Kiev.