Guerre en Ukraine : les renseignements américains auraient permis à Kiev de cibler des généraux russes

Les efforts de renseignement de Washington pour aider l'Ukraine au plus près, dans les combats, se sont notamment "concentrés sur la détermination de la localisation et d'autres détails sur les quartiers généraux mobiles de l'armée russe, qui se déplacent régulièrement", écrit le New York Times. "Les renseignements proviennent essentiellement des interceptions électromagnétiques et des satellites radars", détaille sur LCI le Général Henri Pinard-Legry, ancien président de l'association de soutien à l'Armée française (voir vidéo en tête de cet article). "Lorsqu'il y a beaucoup d'émissions radios, qu'il y a une activité particulière, on cible."

Lundi, le Pentagone avait officiellement indiqué que le chef d'état-major de l'armée russe, Valéri Guerassimov, s'était rendu pendant "plusieurs jours" la semaine dernière sur le front dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, suggérant ainsi que les plus hauts responsables militaires russes se rapprochaient des combats. Mais le Pentagone n'avait pas confirmé les rumeurs de blessures concernant Valéri Guerassimov.

Un conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur avait également affirmé dimanche que de nombreux officiers russes avaient été touchés dans une "explosion" à Izioum, dans l'est de l'Ukraine, ajoutant que le chef d'état-major russe était sur place. Un autre responsable ukrainien a cependant assuré qu'il n'avait pas été blessé.