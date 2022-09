Les sanctions sur les hydrocarbures enrichissent la Russie : les explications de François Lenglet

Pour l’instant, ce que l’on voit, c’est que les sanctions sur les hydrocarbures ont deux très gros avantages pour Poutine : le premier, cela lui rapporte de l’argent ; le second, cela met à terre ses pays ennemis. Car ce sont eux qui vont connaître un ralentissement, et peut-être même la récession, pour les pays qui sont le plus dépendants comme l’Italie ou l’Allemagne. Et si, à terme, l’Europe ne sera plus dépendante de la Russie, des acheteurs de substitution sont apparus depuis le début du conflit. Comme l’Inde, qui est passée de 0 baril par jour à 1 million. Ces achats ne sont pas près de disparaître.Les revenus du pétrole de Poutine ne sont donc pas près de disparaître.

Les autres sanctions de long terme qui visent à asphyxier l’économie russe sont en revanche bien plus efficaces, même si elles sont moins spectaculaires. Pour l’industrie pétrolière par exemple, les appareils de production vont vieillir petit à petit, car ils ne pourront plus se maintenir au niveau, n’ayant plus le droit d’importer des pièces de rechange occidentales.