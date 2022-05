Ukraine : les soldats du régiment Azov seront jugés et risquent la peine de mort, selon un dirigeant prorusse

Que va-t-il advenir des prisonniers de guerre faits par la Russie à Marioupol ? Après avoir été retranchés dans l'immense aciérie Azovstal et avoir combattu pendant près de trois mois, des militaires ukrainiens se sont rendus aux forces russes entre le 16 et le 20 mai. Selon les propos du ministre de la Justice de la République autoproclamée de Donetsk (DNR), Iouri Sirovatko, rapportés par l'AFP, ils seraient 2300 à avoir été arrêtés, seront jugés et pourraient être exécutés.