Russie : les taxis bientôt forcés de fournir les données de leurs passagers aux autorités ?

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier, le Kremlin ne cesse de resserrer son étau sur les libertés publiques. Après le renforcement de la censure des médias et des sanctions décrétées contre toute opposition à la guerre, la Russie veut désormais franchir un pas de plus dans la répression : elle souhaite obliger les taxis à transférer en temps réel les données sur leurs passagers aux services russes de sécurité (FSB), d'après un projet de loi déposé à la chambre basse du Parlement.

Jusqu'alors, le pays avait déjà bloqué l'accès aux populaires réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter et engagé des poursuites contre le groupe Meta, l'accusant de propager des "appels au meurtre" contre les Russes. Il a également accru son contrôle sur les médias indépendants et renforcé son arsenal législatif pour punir de lourdes amendes ou de peines de prison toute personne reconnue coupable d'avoir "discrédité" l'armée ou publié de "fausses informations" à son sujet.

La répression grimpe à présent d'un nouveau cran. Le document élaboré par le gouvernement et publié mercredi soir sur le site de la Douma prévoit que les services de taxi, très populaires en Russie et utilisés via des applications mobiles, auront l'obligation de fournir au FSB en temps réel l'accès à ses bases de données de commandes.