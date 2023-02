Tortures en Ukraine : le récit glaçant d'un ex-officier russe

Plusieurs exemples sont cités. En avril dernier, un prisonnier "a admis être un tireur d'élite", raconte-t-il. "En entendant cela, le colonel russe a perdu la raison. Il l'a frappé et a baissé le pantalon de l'Ukrainien. Il lui a lancé 'nous allons vous transformer en fille et envoyer la vidéo à votre femme'."

Plus tard, un autre prisonnier s'est vu bander les yeux. "Le colonel a mis un pistolet sur le front du prisonnier et lui a dit 'je vais compter jusqu'à trois et vous tirer une balle dans la tête'", se rappelle Konstantin Yefremov. "Il a compté puis a tiré à côté de sa tête, des deux côtés, avant de lui crier dessus. Je lui ai dit 'colonel, il ne vous entend pas, vous l'avez assourdi !'"

Personne n'a voulu dénoncer le responsable de ces actes. "Il aurait pu facilement me tirer dessus ou sur n'importe qui d'autre qui n'était pas d'accord", souligne-t-il auprès de CNN. "Il était sans arrêt ivre, circulait dans les villages voisins où se trouvaient d'autres prisonniers de guerre ukrainiens."