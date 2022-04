Les Ukrainiens ont-ils frappé un dépôt de pétrole en Russie ? Ce que l'on sait

Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent le rôle possible de deux hélicoptères Mi-24, dont le passage furtif a été filmé près du site. L'une d'elles montre même un de ces appareils tirant des missiles, puis une explosion. Problème, outre la question de l'authenticité des vidéos : ce type d'appareil, qui remonte à l'ère soviétique, est commun aux armées russe et ukrainienne. Dans la journée qui a suivi l'explosion du dépôt de pétrole de Belgorod, les pourparlers ont toutefois repris entre Russes et Ukrainiens, en visioconférence.