90 pays et organisations non-gouvernementales ont confirmé leur présence au sommet de la paix qui se tiendra dans le canton de Nidwald les 15 et 16 juin. Volodymyr Zelensky fera le point sur les moyens nécessaires selon lui pour arriver à "une paix juste et durable". L'Ukraine espère à arriver à un consensus mondial et éteindre ses alliés.

C'est l'histoire d'une paix qui avance à tâtons. Le week-end des 15 et 16 juin, 90 États et organisations non-gouvernementales se donnent rendez-vous dans le canton de Nidwald (Suisse) avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'un sommet pour qui est considéré comme un "premier pas" pour la paix en Ukraine. Cependant, Moscou n'a pas été convié.

À l'issue de cette rencontre, Kiev espère arriver à un consensus mondial allant au-delà de ses alliés occidentaux et atteindre les pays du Sud - courtisés par Moscou.

Trois points consensuels

Le président ukrainien mise sur les "trois points" les plus consensuels d'un plan en 10 points porté par Kiev et l'Occident depuis 2022. "Si nous sortons du sommet avec ces trois étapes et que la majorité des pays sont d'accord, cela signifie que la Russie ne les bloquera plus", prédit-il.

Lors du sommet, il sera premièrement question de garantir une libre navigation en mer Noire afin d'assurer la sécurité alimentaire mondiale - notamment grâce aux exportations des céréales ukrainiennes. Une thématique qui touche principalement les pays dits du Sud.

Un second point d'inquiétude : la sécurité nucléaire et énergétique. Alors que les frappes russes ont anéanti les infrastructures civiles et que les risques d'un incident nucléaire s'intensifient du fait de l'occupation de la centrale de Zaporijjia, des mesures concrètes sur ce sujet sont attendues.

Le troisième point concerne le retour de quelque 20.000 enfants ukrainiens déportés en Russie, des faits pour lequel la Cour pénale internationale a émis au printemps 2023 un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.

En quête de la paix entre l'Ukraine et la Russie... sans Moscou

Si 90 États ont confirmé leur participation, la présence de la Russie n'a pas été sollicitée. Le Kremlin n'a pas tardé à souligner le caractère "absurde" de la réunion. Un refus qui a suscité des critiques, à commencer par Pékin, qui a argué qu'il lui serait difficile d'assister au sommet sans présence russe.

Nous envisageons la possibilité, lors du deuxième sommet, d'inviter un représentant de la Russie et de présenter ensemble ce plan commun. Andriï Iermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne

Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a quant à lui assuré lundi que le sommet était une première étape : "Il n'y aura pas de processus de paix sans la Russie. La question n'est pas si la Russie sera à bord mais quand". En ce sens, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, n'exclut pas que Moscou puisse être conviée dans un second temps, une fois qu'un "plan commun" aura été validé à Burgenstock. "Nous envisageons la possibilité, lors du deuxième sommet, d'inviter un représentant de la Russie et de présenter ensemble ce plan commun", a-t-il affirmé.

Séduire les pays du Sud global

Avec 160 délégations invitées aux négociations, Volodymyr Zelensky voulait qu'un maximum d'États prennent part aux discussions, en particulier des pays dits du Sud ayant des relations avec Moscou. Pour cela, il a adopté un discours sur le caractère colonisateur et impérialiste de l'invasion russe. "Plus nous aurons de pays de ce type de notre côté, du côté de la fin de la guerre, je dirais, plus la Russie devra prendre en compte cela", a-t-il expliqué.

Mais la Russie, dont l'influence ne cesse de croître dans les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, poursuit, elle aussi, son offensive de charme vers le Sud. Son Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui s'est tenu récemment, a vu se presser des délégations d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Les 10 points de l'Ukraine, inacceptables pour la Russie

La conférence s’appuie sur le plan de paix en dix points que le président ukrainien a présenté fin 2022, avec pour objectif de parvenir à "une paix juste et durable, fondée sur le droit international et la Charte des Nations unies".

Le plan comprend notamment la restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, le retrait des troupes russes, la sécurité alimentaire, énergétique et nucléaire, le retour des prisonniers et des enfants déportés, l’établissement d’un tribunal spécial sur l’agression russe.

Pour Moscou, ce plan est inacceptable. La Russie affirme être disposée à négocier une paix si l'Ukraine lui cède les cinq régions qu'elle occupe.