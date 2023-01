Livraisons d'armes, inquiétude à Zaporijia... le point sur la situation en Ukraine

Rencontre au sommet. Sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, les alliés occidentaux se réunissent ce vendredi. L'objectif affiché de cette entrevue est de coordonner la poursuite de l'assistance militaire à l'Ukraine, avec en toile de fond la livraison - ou non - de chars lourds, comme le réclame Kiev. "Nous nous préparons à Ramstein demain. Nous attendons des décisions fortes", a prévenu jeudi Volodymyr Zelensky. "Nous attendons un soutien militaire puissant de la part des États-Unis", ajoute-t-il.

Washington poursuit l'effort. Les États-Unis, justement, ont annoncé jeudi une nouvelle enveloppe de 2,5 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Elle prévoit l'envoi de 59 blindés Bradley, qui s'ajouteront aux 50 véhicules blindés légers de ce type promis le 6 janvier, et 90 blindés de transport de troupes Stryker "qui doteront l'Ukraine de deux brigades blindées", affirme le Pentagone. L'armée américaine va également livrer 53 véhicules blindés antimines (MRAP) et 350 véhicules de transport M998, plus connu sous le nom de Humvee.