Gaz russe : "Vladimir Poutine est face à mur de solidarité"

Quant aux dérogations, accordées à certains pays du sud de l'Europe, elles relèvent du "bon sens", assure Agnès Pannier-Runacher. "Un site s’arrête dans un pays, c’est l’arrêt de la production dans 30 autres usines ailleurs" rappelle-t-elle. Une interdépendance qui justifie donc ces dérogations. Au même titre que l'Allemagne, plus dépendante du gaz russe que l'ouest de l'Europe. "Notre sujet est de préserver l’économie. La vulnérabilité française, c'est l’électricité, et côté allemand c’est le gaz. Nous on doit produire de l’électricité, que nous enverra l’Allemagne, et nous enverrons du gaz, à l’Allemagne mais également à la Belgique et à la Suisse", illustre la ministre.