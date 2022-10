Loi martiale, restrictions d'électricité… Le point sur la situation en Ukraine

L'Ukraine va introduire des restrictions d'électricité. Des restrictions à l'approvisionnement en électricité seront introduites dans toute l'Ukraine à partir de jeudi, a annoncé mercredi un conseiller de la présidence après plusieurs séries de frappes russes visant des infrastructures critiques. Kyrylo Timochenko a appelé les Ukrainiens à "minimiser leur consommation", faute de quoi des "coupures temporaires" auront lieu.

L'UE prépare des sanctions contre l'Iran. L'Union européenne a rassemblé des "preuves" démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et prépare des sanctions contre Téhéran, selon une porte-parole. Une liste de sanctions a été soumise aux États membres et une décision est attendue "dans le courant de la semaine", selon une source diplomatique. La Russie et l'Iran ont démenti à l'ONU toute fourniture par Téhéran de drones armés à Moscou.