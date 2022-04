Ukraine : lourd bilan à Kramatorsk, Odessa sous couvre-feu... Le point sur la situation

Ce massacre a suscité une vive indignation occidentale. Le président américain Joe Biden a dénoncé une "horrible atrocité" commise par Moscou. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a estimé que ce bombardement était constitutif d'un "crime contre l'humanité".

Moscou a démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé, avant de dénoncer une "provocation" ukrainienne. Un haut responsable américain du ministère de la Défense a balayé les arguments des autorités russes. "Je note qu'initialement ils ont fait état d'une frappe réussie, et qu'ils se sont rétractés uniquement après des informations sur des victimes civiles", a souligné ce responsable. Le ministère russe de la Défense avait en effet annoncé plus tôt vendredi que l'armée russe avait détruit avec des missiles de haute précision "des armements et d'autres équipements militaires dans les gares de Pokrovsk, Sloviansk et Barvinkove", des localités toutes situées non loin de Kramatorsk, la "capitale" de la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien.