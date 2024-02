Maitre-espion et pressenti pour diriger l'armée ukrainienne : qui est Kyrylo Boudanov ?

Les rumeurs d'un départ du très populaire Valeri Zaloujny de la tête de l'armée ukrainienne ne cessent d'enfler. Ses relations avec le président Zelensky seraient particulièrement tendues. Le jeune chef du renseignement militaire, l'imperturbable Kyrylo Boudanov, est régulièrement cité pour le remplacer.

Depuis plusieurs mois, les relations entre le président ukrainien et son chef des armées ne cessent de se dégrader. Très populaire dans l'opinion, qui le crédite des succès militaires ukrainiens, Valeri Zaloujny pourrait même être un candidat sérieux au remplacement de Volodymyr Zelensky, quand des élections seront organisées. Les deux hommes divergent notamment sur la nécessité de recruter massivement, défendue par le militaire, et la question d'un départ de Zaloujny est posée de plus en plus ouvertement. Reste à savoir qui est à même de le remplacer à la tête des armées en pleine guerre. Un nom revient avec insistance dans les spéculations sur le profil d'un possible successeur : Kyrylo Boudanov.

Il avait prédit l'invasion russe

Le jeune chef du renseignement militaire ukrainien s'est bâti, en deux ans de guerre, une réputation à la limite de la légende. L'homme "sans sourire" est devenu "l'incarnation" des attaques secrètes menées par Kiev dans les zones occupées et en profondeur en Russie, relevait l'an dernier l'influent site d'information ukrainien NV.

Boudanov était inconnu du grand public en août 2020, lorsqu'il a pris la tête, à 34 ans, du renseignement militaire du ministère de la Défense (GUR). Ses audacieuses opérations contre la Russie ont construit sa légende, et ses prédictions sur le conflit démontrent sa finesse d'analyse. Il fut notamment l'un des rares officiels ukrainiens à prédire l'invasion russe, rappelle Le Monde, allant jusqu'à préciser la date et l'heure. Les évènements lui ont donné raison, lorsque les chars russes ont franchi les frontières ukrainiennes le 24 février 2022, à 5h30 du matin, renforçant son aura de maître-espion de très haut niveau.

Ciblé par Moscou

Originaire de Kiev, Kyrylo Boudanov a étudié d'abord à la faculté des troupes aéroportées d'Odessa. Dès ses études finies, il rejoint le GUR, lui qui se passionne pour le renseignement depuis l'adolescence. Quand la Russie déclenche un conflit séparatiste dans l'est du pays en 2014, il est déployé là-bas. Mais rien ne filtre de ses activités. Une des rares informations rendues publiques sur ses activités est la participation en 2016 à une opération commando en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou deux ans plus tôt, pendant laquelle des agents russes ont été tués.

Kyrylo Boudanov lui-même ne dit pas grand-chose de ses états de service, sinon qu'il a été blessé à trois reprises, dont une fois par un éclat près du cœur. Une blessure par balle au coude lui a laissé en outre une raideur bien visible dans le bras droit. Selon le porte-parole du GUR, il aurait également été visé par "plus de dix" attentats. En 2019, sa voiture a explosé à Kiev, une opération attribuée à l'époque aux services spéciaux russes.

"Bouddhanov"

Le jeune agent a su se faire remarquer, devenant à 35 ans l'un des plus jeunes généraux du pays. Lorsque les troupes russes entrent en Ukraine, comme il l'avait prédit contre l'opinion majoritaire, il donne des interviews depuis son bureau sombre, avec parfois derrière lui une carte d'une Russie fragmentée. "Nous allons vaincre la 'grande et invincible' armée russe, comme David a vaincu Goliath", assurait Boudanov, alors que le monde entier s'attendait à ce que l'ogre russe ne fasse qu'une bouchée de l'armée ukrainienne.

Sa prédiction d'une entrée de troupes ukrainiennes en Crimée en 2023 n'est toutefois pas devenue réalité, alors que le front est largement figé depuis fin 2022. Les Ukrainiens semblent ne pas en tenir rigueur à celui qu'ils surnomment "Bouddhanov" du fait de son flegme apparent. Car il peut aussi se targuer d'une série d'opérations en Russie, comme cette frappe de drone en janvier dernier sur une raffinerie à Saint-Pétersbourg, à des centaines de kilomètres du front.

Moscou accuse aussi le GUR de l'explosion d'octobre 2022 qui avait partiellement détruit l'emblématique pont de Kertch, qui relie la Crimée occupée à la Russie. D'ailleurs, lui et ses hommes sont encore des cibles de choix pour le Kremlin. Depuis le début de l'invasion, la Russie a visé au moins deux fois le siège du renseignement militaire à Kiev, proclamant même, en mai 2023, avoir tué Boudanov.

Selon le GUR, l'épouse du général, Marianna Boudanova, a elle été empoisonnée aux métaux lourds en novembre dernier, mais ses jours n'ont pas été en danger. Pas de quoi arrêter Kyrylo Boudanov. "Le nombre d'attaques contre les infrastructures russes va probablement être multiplié", a-t-il prévenu le 1ᵉʳ février, estimant "utile" que "la population civile russe [voie] enfin la réalité de la guerre". Quelques heures plus tard, ses services revendiquaient avoir coulé un navire lance-missile en Crimée.