Malgré l'appel de Zelensky, Leroy Merlin maintient son activité en Russie

Le compte Instagram officiel de Leroy Merlin en Ukraine, leroymerlin.ua, a publié, lundi, une photo du magasin bombardé à Kiev avec la mention "cessez les ventes en Russie" et un lien vers une pétition en ligne sur le site openpetition.eu. Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a exhorté, devant le Parlement français, les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir "la machine de guerre" russe et à quitter ce pays, citant également Renault et Auchan.