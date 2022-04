Ukraine : maltraité puis abandonné par son propriétaire, un ours brun trouve refuge aux Pays-Bas

Un soulagement pour les amoureux de la nature et les défenseurs des animaux. Un ancien ours brun de cirque a trouvé refuge ce dimanche aux Pays-Bas, le tout grâce à une fondation et un zoo. "Le week-end dernier, la Fondation Bears in Mind est allée chercher un ours brun en Ukraine qui vivait dans des conditions épouvantables depuis 18 ans", a déclaré dans un communiqué le zoo de Rhenen (centre du pays). "La situation de l'ours s'était tellement détériorée pendant la guerre que la fondation a tout fait pour évacuer l'ours de la zone de guerre le plus rapidement possible", une opération périlleuse, a-t-il encore souligné.