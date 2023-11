Manque de munitions, intensification des combats à l'est... Le point sur la situation en Ukraine

L'aide européenne à l'Ukraine est aujourd'hui remise en question, avec le besoin d'accélérer les livraisons de munitions. Dans le même temps, le conflit gagne en intensité dans l'est de l'Ukraine, où les combats perdurent. Retour sur les événements qui ont marqué le conflit ces dernières 24 heures.

Munitions livrées par l'UE : le compte n'y est pas. Censée livrer à l'Ukraine un million de munitions avant l'arrivée du printemps, l'Union européenne a reconnu mardi qu'elle ne parviendra pas à tenir cet objectif. Ce constat a été dressé par le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius. "Le million ne sera pas atteint, nous devons l'assumer", a-t-il glissé. Jusqu'à présent, l'UE a fourni environ 300.000 munitions d'artillerie à Kiev, en puisant dans ses stocks. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a pour sa part regretté que quelque 40% de la production européenne se destinent à l'heure actuelle à l'exportation. Et ce, vers une trentaine de pays autres que l'Ukraine. "Ce que nous devons faire, c'est essayer de détourner cette production vers (notre) priorité qui est l'Ukraine, cela représenterait un changement considérable", a-t-il insisté.

Des drones ukrainiens abattus par Moscou. Via un message posté sur le réseau social Telegram mardi matin, le ministère de la Défense russe a indiqué que "quatre véhicules aériens sans pilote ukrainiens" avaient été abattus dans la nuit du 13 au 14 novembre. Une série de drones visés alors qu'ils survolaient le territoire russe, dans les régions de "Moscou, Tambov, Briansk et d’Orel". Les autorités russes se sont réjouies de constater que "les systèmes de défense aérienne en service" ont fait leur travail en détruisant ces appareils.

Un député ukrainien soupçonné de haute trahison. Un tribunal de Kiev a décidé de placer en détention préventive le député ukrainien Oleksandr Doubinsky. L'homme est accusé de haute trahison au profit de la Russie, selon le Bureau d'enquête d'État ukrainien (DBR). L'homme politique de 42 ans a confirmé sur Telegram qu'il allait rester au moins deux deux mois en détention. Il s'estime victime de poursuites du fait de ses opinions.

La liberté de la presse réduite en vue des élections

Les journalistes voient leurs droits se réduire en Russie. Vladimir Poutine a validé mardi un durcissement des conditions dans lesquelles se déroulera la couverture médiatique des élections en Russie. Un décret a été publié sur le site du gouvernement et nous apprend que les journalistes n'étant pas employés par des médias enregistrés se verront refuser le droit d'assister aux réunions des commissions électorales. Dans le même temps, seuls ceux qui "ont le droit conformément à la loi" pourront prendre des photos et tourner des vidéos dans les bureaux de vote. Cette mesure vise directement les blogueurs, les journalistes indépendants, ainsi que les employés de médias russes travaillant depuis l'étranger. Ceux-ci ne devraient pas avoir accès au vote ou aux dépouillements. Il faut aussi noter que le décret valide la tenue des prochains scrutins dans les régions ukrainiennes annexées en 2022 et où la loi martiale est actuellement en vigueur. L'élection présidentielle russe doit se tenir en mars 2024.

Les Russes intensifient les combats à l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a expliqué que les troupes ukrainiennes faisaient en ce moment face à une "augmentation du nombre d'assauts" russes dans l'est du pays, notamment autour de la ville disputée d'Avdiïvka. Le président ukrainien a dans le même temps évoqué les zones de Koupiansk et de Donetsk, elles aussi visées. Le chef de l'État assure pour autant que ses soldats "tiennent leurs positions" et mènent également des "offensives". Selon le dernier rapport publié lundi par l'Institute for the Study of War (ISW), un centre d'analyse basé aux États-Unis, "les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives près d'Avdiïvka le 13 novembre et ont réalisé des gains confirmés". Cela fait désormais plusieurs semaines que Moscou tente d'encercler cette cité industrielle, devenue l'un des points chauds du conflit.