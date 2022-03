Russie : Marina Ovsiannikova, la journaliste antiguerre, appelle ses concitoyens à dénoncer l'offensive en Ukraine

Marina Ovsiannikova était apparue lundi dernier en plein direct pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, avec une pancarte critiquant l'opération militaire de Moscou en Ukraine et dénonçant la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir.

Sur ABC, elle a expliqué avoir voulu faire un acte qui ait "plus d'impact et qui attire plus l'attention" que les manifestations de rue qui sont réprimées par la police. "Je pouvais voir ce qu'il se passait en réalité en Ukraine et ce que montrait les programmes de ma chaîne était très différent", a-t-elle affirmé.