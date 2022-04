La journaliste russe antiguerre, Marina Ovsiannikova, embauchée par un média allemand

La journaliste était apparue mi-mars en plein direct pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie, sur la chaîne Pervy Kanal, une pancarte à la main. Dessus, son message se voulait clair : "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment". Quelques minutes avant le lancement d'un reportage, elle avait surgi en plateau, condamnant l'opération militaire de Moscou en Ukraine et dénonçant la "propagande" des médias contrôlés par le pouvoir.