Ukraine : Marine Le Pen n'a "pas d'admiration particulière" pour Volodymyr Zelensky

La candidate à la présidentielle avait aussi déclaré qu'elle ne serait pas présente mercredi à l'Assemblée nationale au moment où le président ukrainien doit s'exprimer devant les députés, expliquant avoir "des obligations prises depuis bien longtemps". Mais quelques heures plus tard, la députée du Pas-de-Calais s'est ravisée pour finalement annoncer sa présence. "On a bougé une émission" et "avancé une interview d'un jour", a expliqué à l'AFP son équipe de campagne.