Ukraine : Embargo sur le charbon russe, Conseil des droits de l’Homme... Le point sur la situation

Borodianka. La situation à Borodianka est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, a déclaré ce jeudi soir le président ukrainien, annonçant qu'il y a "plus de victimes" encore. Tout a été détruit dans cette ville et les secours découvrent heure après heure de nouveaux cadavres dans les décombres. 26 corps ont été découverts par les secouristes ukrainiens dans les décombres de deux immeubles d'habitation bombardés à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, a annoncé jeudi la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova. "Seule la population civile a été visée : il n'y a aucun site militaire" dans cette localité récemment reprise par les forces ukrainiennes après le retrait des troupes russes de la région de Kiev, a-t-elle indiqué. "Il y a des preuves des crimes de guerre des forces russes à chaque tournant", écrit-elle encore dans un long post sur Facebook.