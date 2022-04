Marioupol : "l'élimination" des derniers soldats ukrainiens "mettra fin à toute négociation" avec Moscou, prévient Zelensky

Ce samedi 16 avril, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a prévenu son homologue russe que "l'élimination" des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Marioupol, assiégée par les forces russes car stratégique, "mettrait fin à toute négociation de paix" avec Moscou. "L'élimination de nos militaires, de nos hommes (à Marioupol, ndlr) mettra fin à toute négociation" de paix entre la Russie et l'Ukraine, a-t-il déclaré lors d'un entretien avec les médias ukrainiens, soulignant que les deux parties se retrouveraient alors dans "une impasse".

"Marioupol, cela peut être dix fois Borodianka" d'un point de vue humain, a-t-il alerté, après que cette petite ville ukrainienne, localisée près de Kiev, a été détruite par les forces russes et est devenue le théâtre d'exactions présumées pendant son occupation par les soldats russes. "Et plus il y aura de Borodianka, plus ce sera difficile" de négocier, a affirmé le chef d'État ukrainien. "Pour être honnête, nous n'avons aucune confiance dans les négociations concernant Marioupol."