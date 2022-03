Ukraine : plusieurs morts, dont une fillette, dans le bombardement d'un hôpital pour enfants de Marioupol

Le porte-parole du gouvernement français a dénoncé des frappes "inhumaines et lâches" après le bombardement d'un hôpital pour enfants par les forces russes dans la ville assiégée de Marioupol. "Je veux le dire au nom du gouvernement français", a déclaré Gabriel Attal sur RTL : les frappes de la Russie contre l'hôpital pédiatrique de Marioupol sont inhumaines et lâches. Ce sont des femmes, des enfants, des soignants qui ont été ciblés, c'est inqualifiable et nous appelons à nouveau au cessez-le-feu".