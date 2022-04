Marioupol près de tomber, augmentation de la présence russe dans l'est et le sud… Le point sur la situation en Ukraine

Selon un haut responsable américain du département de la Défense, la Russie a également augmenté sa présence militaire dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a fait état mercredi matin de "tentatives d'assaut" sur différentes villes situées dans l'est du pays, notamment les localités de Soulyguivka et Dibrivné, dans la région de Kharkiv, ainsi que sur Roubijné et Severodonetsk, dans le Lougansk. Le gouverneur de cette dernière, Serguiï Gaïdaï, s'est inquiété de la situation sur Telegram, renouvelant ses appels aux civils à évacuer la région de toute urgence. "Mettez-vous en sécurité (...) Partez !", a-t-il renchéri. Les bombardements s'intensifiaient aussi dans le sud, notamment sur les villages de Mala Tokmatchka et d'Orikhiv, à 70 km au sud-est de Zaporijjia.