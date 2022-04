Ukraine : Marioupol prête à tomber, les civils évacuent l'est du pays... Le point sur la situation

Les troupes russes se regroupent à l'est. Les autorités de Kiev ont annoncé s'attendre sous peu à une offensive majeure dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. La région est devenue l'objectif prioritaire du Kremlin, qui a revu ses plans à la baisse et retiré ses troupes de la région de Kiev et du nord de l'Ukraine. "Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut sur l'est. L'attaque aura lieu très prochainement", a averti le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motouzianik.

À Washington, un haut responsable du Pentagone a confirmé à l'Agence France-Presse que les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum. Le Pentagone a précisé à la presse la présence d'une colonne de chars au nord de cette ville ainsi que d'un bataillon de soutien de maintenance d'hélicoptères et des unités de logistique pour l'infanterie.

"La bataille pour le Donbass durera plusieurs jours, et pendant ces jours nos villes pourraient être complètement détruites", a prédit pour sa part sur Facebook Serguiï Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, dans le Donbass, en appelant de nouveau les civils à quitter la région. "Sur tout son territoire, la région est sous le feu", a-t-il ajouté lundi soir sur la messagerie Telegram, craignant "le scénario de Marioupol".