Ukraine : Marioupol proche de la chute, Biden accuse Poutine de "génocide"... Le point sur la situation

Kiev s'attend à une importante offensive russe dans l'est du pays. À la frontière entre la Russie et l'Ukraine, dans l'est, Moscou a fait de la conquête totale du Donbass son objectif prioritaire. De son côté, , Andriï Yermak, le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur Telegram que "la bataille pour les régions de Donetsk et Lougansk est un moment crucial de la guerre".

Les civils continuent à fuir les régions de Lougansk et Donetsk. Selon l'administration régionale de Lougansk, six trains d'évacuations devaient partir, mardi 12 avril. Selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 4,5 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine le 24 février dernier. L'ONU estime aussi à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. Au total, ce sont plus de 11,5 millions de personnes, c'est-à-dire plus d'un quart de la population, qui ont dû quitter leurs foyers, soit en traversant la frontière pour gagner les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine.

La situation militaire n'a pas évolué dans le Nord et dans la région de Kiev. Le calme régnait, mardi 12 avril. Selon le Parquet général ukrainien, les corps de six personnes tuées par balles ont été retrouvés dans un sous-sol situé dans la banlieue de Kiev, dont s'est retirée fin mars l'armée russe. Une enquête a été ouverte. Suite à la découverte de nombreux cadavres à Boutcha, près de Kiev, aucun bilan récent des victimes civiles n'est pour l'instant disponible, mais il dépasse probablement la dizaine de milliers de morts.