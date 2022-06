Guerre en Ukraine : Marioupol menacée par le choléra

Le choléra, très contagieux, se propage par l'ingérence d'aliments contaminés ou de l'eau souillée et provoque une infection diarrhéique aiguë. Si la maladie n'est pas rapidement traitée via une réhydratation orale ou par intraveineuse, elle peut être mortelle. Or, la situation actuelle de Marioupol ne permet pas une telle prise en charge.