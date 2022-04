Ukraine : sur la piste des responsables du massacre de Boutcha

Il est déjà surnommé le "boucher de Boutcha". Avec le retrait des troupes russes, redéployées vers l'Est et le Sud, l'Ukraine découvre, avec effroi, les possibles exactions commises par l'armée de Vladimir Poutine. Des centaines de civils, plus de 300 selon le maire de Boutcha, Anatoly Fedorouk, ont été retrouvés, les mains attachées, tués d'une balle dans la tête ou présentant des traces de torture, dans les rues de cette banlieue cossue, en périphérie de la capitale ukrainienne. Un "crime de guerre" que Kiev a attribué à la Russie. Ce que Moscou a réfuté en bloc, malgré des images satellite remettant en cause sa version.

Des dénégations russes que Volodymyr Zelensky a repoussées. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président ukrainien, marqué par l'horreur de Boutcha où il s'est rendu en personne, a réaffirmé, mardi 5 avril, vouloir de "traduire en justice les militaires russes et ceux qui leur ont donné des ordres". "Les coupables doivent rendre des comptes" pour "les pires crimes de guerre", commis depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-il lancé, répétant son intention de punir les auteurs de ce "génocide".