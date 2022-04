Le massacre de civils à Boutcha, cas d'école de la propagande russe et de la complosphère

Alors comment expliquer que la propagande russe prenne quand même ? Car cet événement comporte encore de nombreuses zones d'ombres. Et notamment sur le calendrier des faits et sur le responsable de ce carnage. Des inconnues que seule une longue enquête pourra élucider. En attendant, l'Occident prend encore toutes ses précautions. "Nous continuons de rester attentifs et de chercher des faits, même au cœur de l'horreur", témoigne notre reporter.

Ce massacre se révèle un terrain fertile pour la propagande russe, habituée à crier à la mise en scène. Dans ce conflit, on a déjà pu en faire l'expérience avec l'attaque de la maternité ou du théâtre de Marioupol. "Dès qu'une séquence est défavorable au Kremlin, la machine à propagande va chercher à créer la confusion, en diffusant systématiquement différents scénarios", rappelle le spécialiste des cultures numériques. Car, plus on propose de théories, plus il y a de probabilité que l'une d'elle gagne en visibilité. C'est mathématique. Par ce biais, la Russie espère que "certains scénarios prennent en traction". Ou du moins, elle fait le pari que la multiplication des narratifs complotistes finissent par susciter la confusion en Occident. La reprise, de certains d'entre eux par des comptes francophones, illustre la capacité de la machine russe à y parvenir.

