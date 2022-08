Menace autour de Zaporijjia, combats à l'est... Le point sur la situation en Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra au Canada du 21 au 23 août pour évoquer avec son homologue canadien Justin Trudeau le soutien à l'Ukraine ainsi que les questions de sécurité et de transition énergétiques, a annoncé Ottawa samedi. Ils discuteront également des moyens de travailler ensemble pour "préserver la sécurité énergétique et accélérer la transition mondiale vers l’énergie propre, notamment en garantissant l’accès à des ressources clés comme l’hydrogène propre et les minéraux critiques" et également de la lutte contre le changement climatique.