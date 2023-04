Meurtres, alcool et prostituées : de retour du front, les combattants de Wagner sèment la terreur

D'autant que ces anciens criminels jouissent d'une vraie impunité. Le patron de la milice et proche de Vladimir Poutine s'est porté personnellement garant de la protection de ses soldats. Et a promis qu'il les aiderait en cas d'ennuis avec les forces de l'ordre. "La police doit vous traiter avec respect. S'ils sont déraisonnables... je les appellerai moi-même et je réglerai la situation avec les gouverneurs. Nous trouverons une solution", a-t-il ainsi déclaré à un groupe d'anciens prisonniers.

Preuve de ce sentiment de toute puissance, le témoignage d'Alexey Savichev, un meurtrier rentré en mars dernier dans sa ville natale de Voronej. Dans les pages du magazine hebdomadaire, il relate comment il a dépensé la totalité de la somme gagnée en combattant en Ukraine - l'équivalent de 11.000 euros - en "alcool et prostituées". Et malgré ses nombreuses arrestations en état d'ébriété, il affirme avoir été "traité un peu comme un héros" par les forces de l'ordre croisées sur la route. "J'avais l'impression que je pouvais m'en tirer avec n'importe quoi."