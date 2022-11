Missile en Pologne, médiation chinoise, Iran.. Que retenir du discours de Macron à l'issue du G20

"La Chine peut jouer à nos côtés un rôle de médiation plus important dans les prochains mois" notamment pour "éviter des offensives encore plus fortes à partir de février", a estimé le dirigeant français. La Chine, comme de nombreux pays non occidentaux, refuse de condamner l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février et rejette les sanctions imposées par les alliés occidentaux de Kiev. "Il existe un espace de convergence, y compris avec les grands émergents, la Chine et l'Inde, pour pousser la Russie à la désescalade", a insisté Emmanuel Macron.