Guerre en Ukraine : missiles Iskander, drones... La Russie fait monter la pression sur Kiev

Bataille de communication. Ce lundi 29 mai, Kiev dit avoir abattu les 11 missiles Iskander lancés par la Russie dans la matinée. Tous ont été tirés depuis le nord, sur Kiev et sa région, indique le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny. Et celui-ci d'ajouter que "la défense antiaérienne [ukrainienne] a détruit toutes les cibles". Et ce, quelques heures après une nouvelle attaque nocturne de drones sur Kiev.

La Russie, elle, a confirmé - quelques instants plus tard - avoir frappé dans la nuit "des aérodromes" en Ukraine et "détruit" toutes ses cibles. "Toutes les cibles désignées ont été détruites", a détaillé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, sans préciser toutefois les lieux de ces frappes. "Des postes de commandement, des postes radar, ainsi que du matériel aéronautique, des installations servant au stockage d'armes et de munitions des forces armées ukrainiennes ont été touchés", a-t-il assuré.

Dans la matinée, Kiev avait évoqué l'incendie d'un "site militaire" dans l'ouest du pays. Une déclaration publique rarissime. "Les troupes russes ont frappé plusieurs sites dont un militaire dans la région de Khmelnytsky", a indiqué l'administration dans un communiqué publié sur Telegram. Celle-ci faisait état d'"incendies dans des dépôts de combustible" et d'équipements militaires.