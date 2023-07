Missiles russes interceptés, attaque repoussée, sommet Russie-Afrique... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou veut "renforcer" ses liens avec Pyongyang. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a qualifié mercredi la Corée du Nord de "partenaire important" pour Moscou, un "État ami" avec qui il souhaite "renforcer la coopération", à l'occasion de sa venue pour les célébrations de la fin des combats entre les deux Corées. Il a été accueilli dans une "atmosphère de bienvenue chaleureuse" et le dirigeant Kim Jong Un lui a présenté les armes les plus avancées de son pays, ont annoncé de leur côté les médias d'État nord-coréens. Les Nord-Coréens ont par ailleurs exprimé leur "soutien total" à l'armée et au peuple russes "qui luttent pour défendre les droits souverains, le développement et les intérêts de leur pays", a aussi rappelé l'agence centrale de presse coréenne KCNA, en référence à la guerre en Ukraine. La Russie, alliée historique de Pyongyang, est l'un des rares pays à entretenir des relations amicales avec le Nord.