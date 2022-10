Le Kremlin reconnait des morts de soldats mobilisés en Ukraine

Depuis l'annonce d'une mobilisation militaire en Russie, le 21 septembre, la presse russe et des responsables locaux ont rapporté à plusieurs reprises des décès de mobilisés, principalement dans l'Oural et en Sibérie. Le 3 octobre, le député Maxime Ivanov avait affirmé que trois mobilisés étaient morts sur une base militaire dans la région de Sverdlovsk. Selon lui, l'un avait succombé à une crise cardiaque, un autre s'était suicidé et le dernier était mort d'une cirrhose liée à l'alcool après avoir été renvoyé chez lui.