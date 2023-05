Mort d'un journaliste français, Wagner qualifié de groupe terroriste, nouvelle aide américaine... Le point sur la situation en Ukraine

Les combats continuent de faire rage. Alors que Kiev prépare sa contre-offensive, plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, Moscou a fêté, mardi 9 mai, le 78e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie. Un "jour de la victoire" - célébré le 8-mai dans les pays occidentaux - au cours duquel Vladimir Poutine a prononcé un discours, établissant des parallèles historiques entre la Seconde guerre mondiale et les combats en Ukraine. "Nous sommes fiers des participants à l'opération militaire spéciale. L'avenir de notre peuple dépend de vous", a déclaré le président russe.

"Ce n'est qu'une question de temps avant que nous puissions rétablir une paix juste pour notre partie de l'Europe, pour l'Ukraine", a répliqué le président ukrainien dans son allocution de mardi soir. "Ce n'est qu'une question de temps avant que l'agresseur actuel ne perde, comme l'agresseur qui a perdu il y a 78 ans, avant que le revanchisme russe ne soit écrasé par la bravoure des guerriers ukrainiens et la puissance du monde libre", a assuré Volodymyr Zelensky. Sur le terrain, les combats se poursuivent à l'est, notamment autour de la ville-clé de Bakhmout. On fait le point.