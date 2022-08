Mort de Daria Douguina : pourquoi les preuves apportées par la Russie interrogent

Chaque supposée preuve n'apporte que trop peu de réponses. Et arrive avec son lot de questionnements. Ce lundi 22 août, dans la soirée, la Russie a affirmé avoir trouvé le coupable derrière l'attaque à la voiture piégée qui a tué Daria Douguina deux jours plus tôt. Comme on pouvait s'y attendre, le Kremlin a accusé l'Ukraine et le régiment Azov d'être derrière cette affaire. Dans la soirée, le service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB) a ainsi indiqué qu'une Ukrainienne du nom de Natalya Vovk serait derrière ce meurtre.