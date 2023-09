Mort de l'amiral Viktor Sokolov, les chars Abrams arrivent... le point sur la situation en Ukraine

Attaque russe sur Odessa. La Russie a de nouveau attaqué la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, les autorités faisant état lundi matin d'une blessée et de dégâts infligés à une infrastructure portuaire. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a mené l'assaut avec 19 drones Shahed de fabrication iranienne, deux missiles supersoniques Onyx et 12 autres missiles Kalibr. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source.

La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts "importants". Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l'ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre), et la "grande majorité" au-dessus de celle d'Odessa, a dit l'armée.