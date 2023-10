Guerre en Ukraine : Moscou assure que son armée n'a pas besoin d'une nouvelle mobilisation

Rappelons que le 21 juin, la Douma et le Conseil de la fédération avaient tour à tour adopté deux textes sur l'envoi de prisonniers au front. Ils ont offert aux détenus la possibilité d'être graciés à la fin de leur mission. L'intégralité de la population carcérale était concernée, à l'exception des condamnés pour terrorisme, viol, extrémisme, trahison et espionnage. Une méthode de recrutement auparavant utilisée par le groupe paramilitaire Wagner, qui a enrôlé 50.000 détenus entre juillet 2022 et février 2023, selon l'ONG Russia Behind Bars.