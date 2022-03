Moscou commémore l'annexion de la Crimée quand Poutine disparaît soudainement des écrans

Le clou du spectacle, pour les 95.000 spectateurs présents dans le stade et les 100.000 à l'extérieur, selon un décompte de la police, était le discours du président russe, venu en doudoune mi-longue bleu marine et pull à col roulé crème. Célébrant à son micro le "retour" de la Crimée au sein de la Russie en 2014, annexée après une révolution pro-occidentale à Kiev, le président Russe a une nouvelle fois justifié "l'opération spéciale militaire russe dans le Donbass", soutenant que les habitants du Donbass sont victimes d'"un génocide", et subissent "des blocus", "des tirs de canon et des frappes aériennes". "Le fondement de cette opération spéciale militaire dans le Donbass est de libérer ces gens de ces souffrances et de ce génocide", a-t-il lancé.

Vladimir Poutine a ensuite loué l'héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine, allant jusqu'à citer la Bible. "Les mots qui me viennent sont ceux des saintes écritures : il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis", a-t-il dit, marchant sur la scène. Au son des "Russie, Russie" scandés par la foule, il a salué "l'héroïsme" de soldats russes qui "combattent, qui agissent, lors de cette opération militaire côte-à-côte, et qui, s'il le faut, couvrent de leur corps" leur camarade pour couper la trajectoire "d'une balle". "Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu une telle unité", s'est-il ému.