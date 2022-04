La Russie évoque la présence d'armes nucléaires près de la Scandinavie en cas d'élargissement de l'Otan

Moscou "devrait, afin de rétablir l'équilibre militaire en mer Baltique, y renforcer ses forces terrestres, aériennes et navales", précise-t-il encore, évoquant notamment le déploiement d'infanterie, de systèmes anti-aériens dans le nord-ouest de la Russie et de forces navales dans le golfe de Finlande. Mais, l'actuel vice-président du conseil de sécurité russe fait surtout directement allusion à une menace nucléaire en spécifiant "qu'il ne pourrait plus être question de statut non nucléaire de la mer Baltique" en cas d'élargissement de l'Otan.

Évoquant par ailleurs les populations finlandaises et suédoises, Dmitri Medvedev estime que "personne de sain d'esprit (...) ne peut souhaiter une hausse des tensions à sa frontière et avoir à côté de sa maison des (missiles) Iskander, (des missiles) hypersoniques et des navires avec des armes nucléaires".