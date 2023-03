"Saboteurs" ukrainiens infiltrés : Moscou évoque une "attaque terroriste", Kiev dénonce "une provocation"

Plus tôt dans la matinée, le gouverneur de la région de Briansk, Alexandre Bogomaz, a évoqué sur sa chaîne Telegram "un groupe de reconnaissance et de sabotage (qui) s'est infiltré dans le village de Lioubetchané depuis l'Ukraine". Selon ce haut responsable russe, "les saboteurs ont ouvert le feu sur un véhicule en mouvement", à la suite de quoi "un habitant a été tué et un enfant de dix ans blessé" et hospitalisé. Selon les agences de presse russes, citant des témoins et des sources au sein des services de sécurité et de secours russes, le groupe de "saboteurs" aurait pris plusieurs personnes en otage. Une information non vérifiée que le Kremlin n'a pas repris.