Moscou hausse le ton contre les incursions, pertes chez Wagner... Le point sur la situation en Ukraine

Procès d'étrangers. Cinq étrangers, dont trois Britanniques, tous libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers en septembre 2022, seront jugés par contumace en Russie à partir du 31 mai pour avoir combattu pour Kiev, a annoncé mercredi le tribunal russe devant les juger. Le Croate Vjekoslav Prebeg, le Suédois Matias Gustafsson et les Britanniques Dylan Healy et John Harding sont inculpés pour "mercenariat" et pour avoir suivi une formation pour commettre "des actes terroristes". Andrew Hill, un autre Britannique, est lui seulement accusé de "mercenariat". Selon Moscou, les cinq hommes avaient été faits prisonniers lors de la bataille pour Marioupol, au printemps 2022, alors qu'ils faisaient partie du régiment Azov.