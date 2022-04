Guerre en Ukraine : Wikipédia dans le viseur de Moscou

Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine le 24 février, le pouvoir russe a considérablement renforcé son contrôle des informations diffusées sur Internet où une série de termes comme "invasion", "offensive" ou "déclaration de guerre" sont interdits. Conséquence, des sites de dizaines de médias étrangers et russes, dont celui de la BBC, ont été bloqués, et l'accès à Facebook, Twitter et Instagram a également été restreint.