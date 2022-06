L'étau se resserre dans le Donbass, Zelensky à l'Otan... le point sur la situation en Ukraine

Un journaliste exécuté. "Le photo-reporter ukrainien Maks Levin et son accompagnateur ont été froidement exécutés et peut-être préalablement interrogés, voire torturés par des soldats russes le 13 mars 2022", a dénoncé, ce mercredi 22 juin, l'ONG Reporters sans Frontières. À la suite de cet incident, un long rapport et une enquête ont été menés pendant plusieurs jours. L'ONG assure avoir rassemblé les preuves d'une exécution. "Du 24 mai au 3 juin, RSF a dépêché des enquêteurs sur place pour collecter des preuves et relever des indices", a-t-elle expliqué. À ce stade, deux hypothèses sont sur la table : soit, les deux victimes ont été abattues alors que les Russes ont conquis la zone de Demydiv, au nord de Kiev, soit Maks Levin et son accompagnateur ont été interrogés avant d'être finalement exécutés.

On le rappelle, Frédéric Leclerc-Imhoff, un journaliste travaillant pour nos confrères de BFMTV, a été tué en Ukraine le 30 mai dernier. Il a été touché par des éclats d’obus alors qu’il filmait une opération d’évacuation de civils, près de Sievierodonetsk.