Guerre en Ukraine : la Russie va introduire un cours de formation militaire dès le collège

Ce n'est pas la première fois que Moscou propose ce type de formation dès le plus jeune âge, puisqu'un cours similaire faisait déjà partie des manuels scolaires jusqu'en 1993. Signe d'une remilitarisation de la population. Dans son point quotidien, le ministère de la Défense britannique souligne que cette initiative "met en évidence l'atmosphère de plus en plus militarisée" de la Russie, qui se bat en Ukraine depuis plus d'un an. Une tendance qu'on retrouve dans les plus hautes sphères. En novembre dernier, la présidente de la commission de l'éducation de la Douma d'État, Olga Kazakova, s'était affichée en grande supportrice de cette initiative Sur son compte Telegram, elle avait publié un message en soutien à cette matière, accompagné d'une vidéo de tirs au pistolet automatique.