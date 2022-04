Ukraine : Moscou vise "le contrôle total du Donbass", Marioupol résiste encore... Le point sur la situation

Première rencontre entre le chef de l'ONU et Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rendra mardi en Russie où il sera reçu par Vladimir Poutine, leur première rencontre depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine, a annoncé vendredi le Kremlin. L'Organisation a accusé l'armée russe d'actions "pouvant relever des crimes de guerre" en Ukraine depuis le 24 février, vendredi à Genève.

Les négociations entre l'Ukraine et la Russie "patinent". Selon le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, les négociations entre Kiev et Moscou "patinent", car "une proposition que nous avons remise aux négociateurs ukrainiens il y a cinq jours et qui a été formulée en prenant en compte leurs commentaires reste sans réponse". Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait, plus tôt, qualifié de "réaliste" la possibilité que la guerre en Ukraine dure jusqu'à la fin de l'année 2023, en raison de la détermination de la Russie à poursuivre son offensive.

La France livre des canons et des missiles à l'Ukraine. Dans une interview donnée à un quotidien régional vendredi, le président Français Emmanuel Macron a affirmé que l'Hexagone fournit des missiles antichars Milan ainsi que des canons Caesar à l'Ukraine. Jusqu'ici, Paris s'était gardé de préciser les types d'armements livrés à Kiev. Selon la présidence française, les missiles Milan "ont déjà été donnés" et les canons Caesar seront livrés "dans les prochains jours" ainsi que "des milliers d'obus". Une quarantaine de militaires ukrainiens doit être formée en France au maniement des Caesar, à partir de samedi, a-t-on ajouté.